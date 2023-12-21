Актер Певцов стал одним из сопредседателей штаба Путина

В московском Гостином дворе 21 декабря начал работу предвыборный штаб Владимира Путина, собирающегося баллотироваться на свой пятый президентский срок. "Интерфакс" сообщил о состоявшемся формировании его руководства.

Сопредседателями штаба стали актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, председатель парламента ДНР Артем Жога и главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Накануне Центризбирком зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Путина. Президентские выборы пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. В 29 регионах будет применяться дистанционное электронное голосование. Как и во время предыдущих кампаний, Петербург в список этих регионов не вошел.

фото: duma.gov.ru