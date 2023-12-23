В Москве арестовали заместителя гендиректора "Роскосмоса"

Суд в Москве согласился с доводами следствия и поместил под стражу заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олега Фролова, обвиняемого в коррупционном преступлении. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Помимо чиновника, в деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) фигурируют еще два человека. Оба они связаны с бизнесом.

Следствие считает, что все трое фигурантов, сговорившись, похитили 435 млн рублей из государственного бюджета. Деньги выделялись на закупку оборудования. Суд арестовал всех троих.

Фото: ЗАКС.Ру