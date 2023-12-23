На фиолетовой ветке метро затруднено движение поездов

Утром 23 декабря пользователи петербургского метрополитена столкнулись с техническими трудностями. Поезда по пятой (фиолетовой) ветке незадолго перед полуднем стали ходить с увеличенными интервалами, о чем сообщила пресс-служба подземки.

Причиной задержек называют обнаружившуюся техническую неисправность состава. Два дня назад в вечерний час пик такая же проблема возникла перед пассажирами на красной ветке.

По всей видимости, поезда вернутся к обычному графику в самое ближайшее время.

UPD 12:00 Неполадку устранили, интервал между электричками сократился до планового.

Фото: ЗАКС.Ру