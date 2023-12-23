Дрозденко считает, что экономике Ленобласти завидуют "азиатские драконы"

В Москве 23 декабря открылся День Ленинградской области, который посетил губернатор Александр Дрозденко, передает пресс-служба правительства региона. В своем выступлении он обратил внимание на беспрецедентные экономические успехи региона, чей валовой продукт почти достиг 1,7 трлн рублей.

"Это рекорд за всю нашу историю. И, вообще, за последние 10 лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. "Азиатские драконы" завидуют темпам роста нашей экономики", - произнес глава области.

Дрозденко перечислил отдельные промышленные сферы и предприятия, которыми регион может гордиться. К ним он отнес Тихвинский вагоностроительный завод. Преуспевает также производство кофе.

"Вообще в Ленинградской области производится 40% всех продуктов Северо-Запада", - подытожил чиновник.

При этом, по словам губернатора, экономические успехи достигаются не ради красивой статистики и высоких показателей самих по себе. В его интерпретации взятый сегодня курс — это "инвестиции в человека".

Фото: ЗАКС.Ру