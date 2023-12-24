Строительство КАД-2 позволит разгрузить Дорогу жизни, заявил Дрозденко

Новую кольцевую автодорогу проложат с учетом необходимости разгрузить Дорогу жизни, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в беседе с ТАСС на выставке-форуме "Россия". Также, по его словам, при этом будут учитываться вопросы развития территорий в регионе.

"Для нас очень важно пустить основные транспортные потоки мимо Дороги жизни. Поэтому КАД-2 как раз будет через две развязки забирать грузопоток от Дороги жизни. С одной стороны, это транспортная разгрузка части сложных магистралей и с другой — новое развитие территорий", — рассказал глава региона.

Проект КАД-2 обсуждался в 2021 году на рабочем совещании с участием президента Владимира Путина. Глава государства поручил тогда главам Петербурга и Ленобласти возобновить работы по строительству дороги.

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