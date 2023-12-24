Полиция задержала подростков за нападения на дворников

В Петербурге сотрудники центра "Э" задержали двоих 16-летних подростков в связи с нападениями на сотрудников коммунальных служб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. По сообщению "Фонтанки", задержанных было трое, при этом последний из них достиг возраста 14 лет.

Как рассказали в полиции, непосредственной причиной задержания подростков послужили выложенные в интернет видеозаписи с нападениями. Всего сотрудники насчитали пять случаев атак на дворников, совершенных в промежутке с 15 по 20 декабря.

"Все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин. Кроме одной женщины, остальные потерпевшие — граждане государств ближнего зарубежья", — сообщили в полицейском главке.

По факту выявленных преступлений возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Как уточнила "Фонтанка", видеозаписи выкладывались в Telegram-канале. Злоумышленники якобы применяли к жертвам газовый баллончик, после чего избивали их. Младший задержанный допрошен в качестве свидетеля, мера пресечения ему не избиралась.

Фото: ЗАКС.Ру