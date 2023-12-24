Дунцова рассказала об официальной причине отказа ЦИК регистрировать ее кандидатом

Причиной отказа регистрировать инициативную группу журналистки Екатерины Дунцовой стало то, что она якобы "не была создана", рассказала сама кандидат в своем Telegram-канале со ссылкой на официальное обоснование Центризбиркома. По ее словам, в итоговый документ не внесли ни одно из нарушений, о которых сообщалось ранее.

"В официальном обосновании ЦИК ссылается на докладную записку представителя, который присутствовал на собрании инициативной группы 17 декабря. Официальное основание для отказа: группа избирателей не была создана", — говорится в сообщении Дунцовой.

В субботу Центризбирком сообщил об обнаружении сотни ошибок в документах инициативной группы по выдвижению кандидатки. Как сообщалось, это стало поводом для отказа ей в разрешении собирать подписи в свою поддержку.

Дунцова поделилась планами в ближайшее время оспорить решение ЦИК в Верховном суде. По ее словам, сейчас идет работа по подготовке жалобы на вынесенный отказ.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой