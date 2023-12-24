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Новости 17:26

Дунцова рассказала об официальной причине отказа ЦИК регистрировать ее кандидатом

фото ЗакС политика Дунцова рассказала об официальной причине отказа ЦИК регистрировать ее кандидатом

Причиной отказа регистрировать инициативную группу журналистки Екатерины Дунцовой стало то, что она якобы "не была создана", рассказала сама кандидат в своем Telegram-канале со ссылкой на официальное обоснование Центризбиркома. По ее словам, в итоговый документ не внесли ни одно из нарушений, о которых сообщалось ранее.

"В официальном обосновании ЦИК ссылается на докладную записку представителя, который присутствовал на собрании инициативной группы 17 декабря. Официальное основание для отказа: группа избирателей не была создана", — говорится в сообщении Дунцовой.

В субботу Центризбирком сообщил об обнаружении сотни ошибок в документах инициативной группы по выдвижению кандидатки. Как сообщалось, это стало поводом для отказа ей в разрешении собирать подписи в свою поддержку.

Дунцова поделилась планами в ближайшее время оспорить решение ЦИК в Верховном суде. По ее словам, сейчас идет работа по подготовке жалобы на вынесенный отказ.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой


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