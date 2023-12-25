На юго-западе Петербурга горит торговый центр

Торговый центр в Красносельском районе Петербурга загорелся утром 25 декабря, о чем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь охватил коммерческие помещения по адресу проспект Буденного, 31к2. Площадь возгорания пока уточняется.

С пламенем борются шесть пожарных расчетов и двадцать восемь сотрудников экстренных служб. Происшествию присвоили дополнительный ранг сложности - 1БИС. Персонал торгового комплекса эвакуировали.

На карте по указанному адресу находится магазин хозяйственных товаров "Леруа Мерлен".

UPD 10:30 После локализации ранг пожара понизили до единицы, открытое горение ликвидировали.

Фото: ЗАКС.Ру