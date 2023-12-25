За потушивших Вечный огонь псковских подростков ответят родители

Несовершеннолетние в центре Пскова забросали снежками и тем самым потушили Вечный огонь, о чем сообщил ТАСС.

Подростков зафиксировали установленные на площади Победы камеры наблюдения, благодаря чему их оперативно смогли вычислить. Всем троим участникам выходки - 10-11 лет. Согласно полученным объяснениям, во время игр у Вечного огня школьники желали "посмотреть, как будут таять снежные глыбы".

Шалости обернулись для родителей подростков вызовом в полицию. На них составят административные протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Отметим, что в России из-за различных действий с Вечным огнем время от времени возбуждают уголовные дела.

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