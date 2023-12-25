Бастрыкин узнал о жилых бараках под Петербургом и затребовал проверку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобой жителей Волосовского района Ленобласти на условия повседневного быта. Граждане из деревни Анташи проживают в бараках, не подключенных к инженерным коммуникациям.

Как сообщает информационный центр СК, у жителей деревни, среди которых имеются пенсионеры и инвалиды, не проведен газ и отсутствует подача воды. Ветхая кровля стала причиной регулярных протечек.

Аварийное жилье чиновники обещают расселить, но сроки регулярно сдвигаются. По последним данным, это должно случиться не раньше 2026 года.

Бастрыкин запросил у коллег в регионе доклад о результатах проверки жилищных условий заявителей.

фото: пресс-служба СК