Полиция ищет участника поножовщины в петербургском автобусе

Петербургские правоохранители возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за скандала в рейсовом автобусе, в ходе которого был использован нож.

Сцена случилась накануне поздно вечером в салоне автобуса №74, следовавшего по территории Купчино, передает пресс-служба ГУ МВД.

Двое одновременно вошедших в автобус мужчин вступили в перепалку, закончившуюся применением холодного оружия в присутствиии остальных пассажиров. Покинули автобус конфликтующие тоже вместе. Потерпевшего впоследствии обнаружили лежащим на снегу. Он был ранен в шею.

Подозреваемого в преступлении ищут.

Фото: ЗАКС.Ру