КГИОП отчитался о завершении реставрации ансамбля улицы Зодчего Росси

В Петербурге завершена реставрация фасадов зданий Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения со стороны площади Островского, сообщили 25 декабря в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Работы велись в 2023 году по программе КГИОП на средства из бюджета Петербурга. Сами отремонтированные здания имеют статус памятников федерального значения.

"Таким образом, полностью завершена реставрация ансамбля улицы Зодчего Росси, которую КГИОП поэтапно выполняет с 2020 года", — уточнили в комитете. Ремонт 220-метровых фасадов, выстроившихся вдоль улицы, был закончен в 2021 году.

В следующем году КГИОП планирует приступить к реставрации лицевых и дворовых фасадов доходного дома Николая Басина, выходящего на площадь Островского и переулок Крылова. Здание включили в программу реставрации после жалоб жильцов на обрушения штукатурки и лепнины.

Фото: kgiop.gov.spb.ru