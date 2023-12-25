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Новости 12:41

В Москве заочно арестовали начальника разведки украинского Минобороны

фото ЗакС политика В Москве заочно арестовали начальника разведки украинского Минобороны

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Кирилла Буданова, руководящего главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В случае, если Буданов окажется в руках российских правоохранителей, его поместят под стражу сроком на два месяца.

Следствию известно о более чем сотне преступлений, к которым оно считает причастным 37-летнего подсудимого. Все эпизоды квалифицированы как террористические акты (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК). В их числе может фигурировать резонансное убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Высокопоставленный украинский силовик неоднократно отметился в публичном поле радикальными высказываниями, сделанными в связи с военной спецоперацией.

Фото: ЗАКС.Ру


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