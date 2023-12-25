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Новости 12:43

Верзилов* обжаловал в суде назначенный штраф по иноагентской статье

фото ЗакС политика Верзилов* обжаловал в суде назначенный штраф по иноагентской статье

Акционист и бывший издатель "Медиазоны"** Петр Верзилов* оспорил вынесенный ему ранее штраф за непредоставление отчетности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в Минюст, сообщило 25 декабря РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Головинского суда Москвы. Сумма назначенного ему в середине ноября взыскания составила 30 тысяч рублей.

"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", — рассказали информагентству в суде.

В начале ноября Верзилов* был заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной для этого послужили посты активиста о событиях в украинской Буче, суть которых входила в противоречие с официальной позицией Минобороны. Сам он находится за границей.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Петр Верзилов* / Telegram


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