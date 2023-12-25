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Новости 13:46

В Петербурге ветеран ВОВ три года добивался установки домофона

фото ЗакС политика В Петербурге ветеран ВОВ три года добивался установки домофона

Петербургская прокуратура поспособствовала установке домофона в доме, где живет ветеран Великой Отечественной войны. Как сообщает надзорное ведомство, пенсионерка требовала этого три последних года. 

Речь идет об адресе Подольская улица, 7. Управляющая домом компания не реагировала на повторявшуюся просьбу и отказывалась проводить собрание собственников для решения проблемы.

Собрание в итоге состоялось уже после вмешательства прокуратуры. Домофоны было решено установить не только в парадной ветерана, но и во всем жилом здании. Кроме того, ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" получило от ведомства представление.

Фото: ЗАКС.Ру


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