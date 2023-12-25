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Новости 14:05

Застреливший кошку петербуржец получил принудительные работы

фото ЗакС политика Застреливший кошку петербуржец получил принудительные работы

Выборгский районный суд Петербурга назначил наказание жителю города Павлу Фураеву, преследуемому по делу об убийстве животного (п. "б" ч. 2 ст. 245 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и на том же заседании заменили это наказание тремя годами принудительных работ.

Одну десятую от дохода, полученного принудительным трудом, фигурант должен будет выплатить государству.

Суд установил, что в январе нынешнего года Фураев на глазах у малолетнего ребенка дважды выстрелил из винтовки в домашнюю кошку. Преступление было совершено на кухне. Дело слушали в особом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру


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