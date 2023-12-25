Застреливший кошку петербуржец получил принудительные работы

Выборгский районный суд Петербурга назначил наказание жителю города Павлу Фураеву, преследуемому по делу об убийстве животного (п. "б" ч. 2 ст. 245 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и на том же заседании заменили это наказание тремя годами принудительных работ.

Одну десятую от дохода, полученного принудительным трудом, фигурант должен будет выплатить государству.

Суд установил, что в январе нынешнего года Фураев на глазах у малолетнего ребенка дважды выстрелил из винтовки в домашнюю кошку. Преступление было совершено на кухне. Дело слушали в особом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру