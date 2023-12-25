Петербуржец погиб под колесами электрички

В Петербурге следовавшая в Тосно электричка наехала на пешехода, переходившего железнодорожные пути на красный свет. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, о чем 25 декабря сообщило региональное управление МВД на транспорте.

Происшествие случилось возле станции Славянка. Машинист увидел нарушителя, затормозил, но избежать столкновения не успел.

Переходя пути, 53-летний гражданин разговаривал по телефону. Предположительно, он был нетрезв. Смертельная авария привела к сбою в графике электричек: они задержались на полтора часа.

Фото: ЗАКС.Ру