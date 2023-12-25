Правительство дополнительно перечислит Петербургу более миллиарда рублей на зарплаты медиков

Российское правительство направит в общей сложности 7,7 миллиарда рублей в регионы на оплату труда медицинских работников, следует из текста распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из этой суммы свыше одного миллиарда рублей достанется Петербургу.

"Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", — рассказали в пресс-службе кабмина.

Петербург из общей суммы получит свыше 1,2 миллиарда рублей. Ленинградской области направят почти 49,5 миллиона рублей.

На совещании в понедельник Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову держать под личным контролем вопрос перечисления средств. По его словам, деньги должны быть перечислены "как можно оперативнее".

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