В Сандармохе появился памятник "жертвам финской оккупации"

В карельском Сандармохе, на месте захоронения жертв сталинских репрессий открыли необычный памятник. Он представляет собой стелу и посвящен жертвам репрессий 1937-1939 годов, а также "жертвам финской оккупации времен Великой Отечественной войны". В законности установки стелы усомнилась член федерального политкомитета партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

В своем Telegram-канале карельский депутат обратила внимание, что территория входит в федеральный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Это означает, что любые изменения на местности не допускаются. Слабунова обратилась в прокуратуру.

"Знак памяти им поставили в месте, отношение которого к ним никем не доказано", - написала политик о людях, которым посвящен мемориал.

Урочище Сандармох получило известность в 1990-х годах благодаря раскопкам местных историков, включая Юрия Дмитриева, обнаружившего останки расстрелянных советских граждан. Дмитриев отбывает пятнадцатилетний срок в колонии. Правозащитное сообщество считает его политзаключенным и связывает его преследование с интересом к теме репрессий.

фото: Эмилия Слабунова / Telegram