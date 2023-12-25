Вишневский обратился в администрацию Центрального района из-за уборки на Коломенской

Качество зимней уборки во дворе дома № 22 по Коломенской улице вызвало вопросы у депутата Заксобрания Бориса Вишневского, рассказал он 25 декабря в своем Telegram-канале. Отдельное недоумение у парламентария вызвали рассказы о якобы существующем запрете на использование песка для посыпания льда на асфальте.

Как рассказали Вишневскому местные жители, сотрудники жилагентства будто бы поведали им о запрете посыпать двор песком, а также признались в отсутствии последнего. Вместо этого они используют соль, заявил депутат.

"Написал запрос главе Центрального района Елене Федоровой про это безобразие, прошу дать поручения о нормальной уборке (с использованием песка) и сообщить, действительно ли песок запретили использовать", — рассказал Вишневский.

Депутат также высказал опасения, что из-за использования соли поверхность дороги может стать совсем скользкой после того, как подтаявший лед замерзнет.

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского