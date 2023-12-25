Алексея Горинова нашли в больнице при колонии

Московский политик Алексей Горинов, осужденный по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) и переставший выходить на связь в середине месяца, обнаружился в больнице при ИК-3 Владимирской области. Об этом сообщает группа его поддержки в Telegram. До почти двухнедельного исчезновения он испытывал сильнейшие проблемы со здоровьем: на момент госпитализации его температура тела достигала 40 градусов. С тех пор он пошел на поправку.

"Сейчас Алексей чувствует себя лучше и, по словам адвоката, выглядит намного крепче", - гласит свежее сообщение в канале "Свободу Алексею Горинову".

Попытки найти заключенного его знакомые охарактеризовали как "кафкианские мытарства".

Алексей Горинов стал первым россиянином, осужденным по статье о фейках про армию. Лишения свободы на семь лет ему стоило пацифистское выступление на заседании совета депутатов "Красносельский".

Тяжелые условия содержания 62-летнего Горинова, регулярно попадающего в штрафной изолятор, ранее побудили российских медиков обратиться к президенту. Близкие заключенного 25 декабря поблагодарили адвокатов и всех неравнодушных за огласку имеющихся у него проблем.

фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"