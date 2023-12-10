Российские медики обратились к президенту из-за состояния здоровья Горинова

Состояние здоровья бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова обеспокоило представителей российского врачебного сообщества, рассказали 9 декабря в группе поддержки политика. Группа медиков организовала сбор подписей под открытым письмом к Владимиру Путину с призывом повлиять на ситуацию.

В тексте письма авторы сообщают об ухудшении здоровья Горинова. "По сообщениям одного из адвокатов, у осужденного имеются признаки острого бронхита — высокая температура, озноб, ему тяжело дышать и говорить, а цвет кожных покровов адвокат описывает как синий", — говорится в обращении. По мнению медиков, перечисленные симптому могут свидетельствовать об острой дыхательной недостаточности и о тяжелом течении инфекционного процесса.

По сообщению адвокатов, Горинов обращался за медицинской помощью, однако безуспешно. Авторы обращения попросили Путина повлиять на происходящее и позволить Горинову пройти осмотр в профильном медицинском учреждении. Также они отметили необходимость предоставления адвокату врачебных материалов.

На момент выхода заметки подписи под обращением поставили более 100 представителей врачебного сообщества.

Об ухудшении состояния здоровья Горинова стало известно в минувшую пятницу. По сообщению адвоката, на встрече с ним оппозиционер с трудом сидел на стуле и говорил.

Горинов был осужден летом 2022 года по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Его приговорили к семи годам колонии, но позже сократили назначенный срок на один месяц. В минувшем сентябре стало известно о возбуждении против него дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"