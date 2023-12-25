На Петроградской стороне сносят здание ЛДМ

Здание Ленинградского дворца молодежи начала сносить тяжелая техника. Работы стартовали в конце минувшей недели, о чем пишет издание "Канонер".

Летом чиновники одобрили проект застройки территории между Песочной набережной и улицей Профессора Попова современным элитным жильем. Квартал планируют ввести в эксплуатацию не позднее 2026 года. Стройку ведет дочерняя компания группы "Эталон", получившая разрешение на работы в декабре.

ЛДМ построили в 1970-х годах к очередному юбилею комсомола. В последние годы концертов и иных выступлений в нем не проводилось. Здание выделяется на фоне окружающей архитектуры своей большой высотностью. По этой причине объект был признан "диссонирующим".

фото: Lonely Walker, Citywalls.ru