Смольный одобрил проект застройки ЛДМ жильем

Градостроительная комиссия Петербурга согласовала проект жилой застройки участка на Петроградской стороне, на которой расположен Ленинградский дворец молодежи. Площадь участка составляет 4 га, пишет РБК Петербург.

К 2026 году ООО "Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской" планирует построить на местности жилой квартал премиум-класса.

В июне стало известно о нежелании КГИОП признавать здание ЛДМ памятником. Градозащитники боролись за этот статус последние пару лет, поскольку в 2021 году объект приобрел "Эталон" и они стали опасаться сноса. Теперь для демонтажа здания 1970-х годов постройки нет правовых препятствий.

фото: Lonely Walker, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru