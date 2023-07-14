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Новости 18:07

Смольный одобрил проект застройки ЛДМ жильем

фото ЗакС политика Смольный одобрил проект застройки ЛДМ жильем

Градостроительная комиссия Петербурга согласовала проект жилой застройки участка на Петроградской стороне, на которой расположен Ленинградский дворец молодежи. Площадь участка составляет 4 га, пишет РБК Петербург.

К 2026 году ООО "Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской" планирует построить на местности жилой квартал премиум-класса.

В июне стало известно о нежелании КГИОП признавать здание ЛДМ памятником. Градозащитники боролись за этот статус последние пару лет, поскольку в 2021 году объект приобрел "Эталон" и они стали опасаться сноса. Теперь для демонтажа здания 1970-х годов постройки нет правовых препятствий.

фото: Lonely Walker, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru


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