Бастрыкин ждет доклада об опасном доме рядом со стройкой на Васильевском острове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с коллективной жалобой, поступившей из Петербурга. Речь идет о жильцах исторического дома на Васильевском острове, недовольных близким соседством со стройплощадкой. Адрес здания не уточняется.

Как передает информационный центр СК, заявители тревожатся за собственную безопасность и полагают, что стройка негативно сказывается на состоянии их дома. Жалобы в иные государственные инстанции пока к успеху не привели.

Ранее после проведения Следственным комитетом процессуальной проверки обращения уголовное дело возбуждать не стали. Теперь Бастрыкин ждет от врио петербургского управления ведомства Олега Бобкова доклада о конфликтной ситуации.

Ранее к главе СК с похожими доводами обратились жильцы дома Чубакова (11-я линия В.О., 62), во дворе которого ведутся строительные работы. В 2021 году с фасада дома Чубакова посыпалась штукатурка.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте