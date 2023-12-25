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Новости 17:50

Бастрыкин ждет доклада об опасном доме рядом со стройкой на Васильевском острове

фото ЗакС политика Бастрыкин ждет доклада об опасном доме рядом со стройкой на Васильевском острове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с коллективной жалобой, поступившей из Петербурга. Речь идет о жильцах исторического дома на Васильевском острове, недовольных близким соседством со стройплощадкой. Адрес здания не уточняется.

Как передает информационный центр СК, заявители тревожатся за собственную безопасность и полагают, что стройка негативно сказывается на состоянии их дома. Жалобы в иные государственные инстанции пока к успеху не привели.

Ранее после проведения Следственным комитетом процессуальной проверки обращения уголовное дело возбуждать не стали. Теперь Бастрыкин ждет от врио петербургского управления ведомства Олега Бобкова доклада о конфликтной ситуации.

Ранее к главе СК с похожими доводами обратились жильцы дома Чубакова (11-я линия В.О., 62), во дворе которого ведутся строительные работы. В 2021 году с фасада дома Чубакова посыпалась штукатурка.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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