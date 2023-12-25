Правительство забраковало законопроект о лишении гражданства уклонистов

Кабинет министров не поддержал законопроект коммуниста из Госдумы Михаила Матвеева, предложившего лишать уклонистов от воинской службы приобретенного гражданства. Инициативу сочли избыточной. На текст проекта правительственного отзыва ссылается ТАСС.

По мнению чиновников, основания для лишения гражданства должны быть более весомыми. Для этого обладатель российского паспорта должен совершить такое противоправное деяние, которое нарушает "устойчивую правовую связь указанного лица с государством". Матвеев объяснял необходимость своих поправок тем, что иностранцы с российским гражданством часто избегают постановки на воинский учет.

Ранее в понедельник стало известно, что избыточным правительственные чиновники также посчитали новейшую инициативу депутата Виталия Милонова. Он предложил ввести административные наказания за появление в общественных местах в обнаженном и полуобнаженном виде.

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