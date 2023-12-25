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Муниципал 18:09

МО "Кронверкское" обязали восстановить облик детских площадок

фото ЗакС политика МО "Кронверкское" обязали восстановить облик детских площадок

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил требование прокуратуры обязать местную администрацию МО "Кронверкское" восстановить детские площадки на территории округа, сообщили в пресс-службе ведомства 25 декабря. 

Ранее в ходе проверки выяснилось, что муниципалы не должным образом следят за состоянием игровых объектов на своей территории. 

"Установлено, что игровое оборудование детских площадок, расположенных на территории местной администрации внутригородского муниципального образования Кронверкское, не соответствует требованиям безопасности при их использовании несовершеннолетними, создает угрозу получения последними травм", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Ранее травма ребенка на разбитой детской площадке обернулась штрафом для МО "Константиновское".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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