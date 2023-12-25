Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге за неделю выросла в полтора раза

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге за прошедшую неделю увеличился более чем на 50 % относительно показателей предыдущей семидневки, рассказали 25 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора. В городе третью неделю подряд фиксируется превышение эпидпорога.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 58,7 %", — рассказали в ведомстве.

В первую очередь у заболевших выявляют аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Что касается заболеваемости гриппом, то на их долю приходится 10 % от общей заболеваемости респираторными инфекциями.

На прошлой неделе рост заболеваемости составил 41,4 %, а доля случаев заражения гриппом составила 8 %.

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