Луговой объявил о признании "Настоящей России"* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала организацию "Настоящая Россия"* нежелательной на территории страны, объявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР). В подтверждение своих слов он опубликовал 25 декабря копию письма, полученного из надзорного ведомства.

"Я направил генпрокурору материалы, свидетельствующие о подрывной деятельности британской организации True Russia* и ее учредителей. Настоял на проверке, и сейчас "Настоящая Россия"* получила статус нежелательной, а ее активные члены пополняют список иноагентов", — похвалился Луговой в своем Telegram-канале.

Согласно приложенной им к посту копии полученного письма, организация была признана нежелательной еще 7 декабря. При этом официально ведомство ничего об этом не сообщало.

В числе основателей "Настоящей России"* оказались писатель Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов), экономист Сергей Гуриев** и артист балета Михаил Барышников. Организация была создана в марте 2022 года после начала СВО.

Луговой не впервые рассказывает о признании организации нежелательной в России. Ранее он повествовал о подобном решении, принятом в отношении Russian America for Democracy in Russia***.

*Генпрокуратура признала "Настоящую Россию" (True Russia) нежелательной организацией в РФ, Минюст внес организацию в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Гуриева в единый реестр иноагентов

***Генпрокуратура признала Russian America for Democracy in Russia нежелательной организацией в РФ

Фото: Telegram-канал "Андрей Луговой. Госдума"