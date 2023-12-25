Беглов поздравил с назначением новых военкома и главу регионального управления Минюста

В Петербурге состоялось официальное представление губернатору Александру Беглову военного комиссара Марата Урмансова и главу управления Минюста по городу и области Евгения Орловского. Градоначальник поздравил обоих с назначением, передает 25 декабря его пресс-служба его администрации.

"Главное управление Минюста и правительство города работают в тесном и конструктивном взаимодействии. Петербург называют не только культурной, но и юридической столицей", — поведал Орловскому Беглов и похвалил Министерство юстиции за то, что "на всех этапах развития нашего государства оно выполняло и выполняет главное предназначение", а именно "формирование и укрепление основ правового государства".

Говоря о деятельности управления Минюста в Петербурге, Беглов отдельно упомянул координацию работы организаций, бесплатно оказывающих юридическую помощь горожанам, и выразил надежду на продолжение этой деятельности.

В разговоре с Урмансовым губернатор отметил важность работы военного комиссара в период СВО и выразил надежду, что новое назначение "будет способствовать укреплению обороноспособности нашей страны". Также он заверил собеседника в том, что "все задачи, стоящие перед военным комиссариатом Санкт-Петербурга, будут выполнены".

Фото: gov.spb.ru