Прокуратура обжаловала решение суда по делу Кагарлицкого*

Сторона обвинения обжаловала вынесенное судом решение по делу социолога и левого публициста Бориса Кагарлицкого*, проинформировал вечером 25 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда, вынесшего приговор на выездном заседании в Сыктывкаре. Общественному деятелю инкриминировали публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за рассуждений о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому*", — рассказали информагентству в судебной пресс-службе.

Само обжалуемое решение было вынесено 12 декабря. Суд тогда признал социолога виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей. При этом изначально Кагарлицкому* назначили 800 тысяч рублей штрафа с двухлетним запретом администрировать сайты, но затем наказание смягчили.

Представитель гособвинения настаивал в суде на приговоре в виде 5,5 года лишения свободы.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)