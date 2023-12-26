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Новости 9:45

Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года

фото ЗакС политика Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года

Правительство России решило продлить запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного оружия и гильз для огнестрельного оружия, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

Временный запрет продлевается до 31 декабря 2025 года. Правительство страны уже подписало соответствующее постановление.

Ограничение было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента России "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере в внешнеэкономической деятельности".

Также в пресс-службе правительства отметили, что решение связано с защитой интересов государства.

Фото: ЗАКС.Ру


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