ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:19

В КРТИ рассказали, на каком этапе строительства станции "Путиловская" и "Юго-Западная"

фото ЗакС политика В КРТИ рассказали, на каком этапе строительства станции "Путиловская" и "Юго-Западная"

В Петербурге начались работы по сооружению и устройству пересадочного узла со станции будущей коричневой ветки метро "Путиловская" на станцию красной ветки "Кировский завод", об этом 26 декабря пишут "Ведомости" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Этап сооружения пересадочного узла – самый сложный этап строительства. Сейчас на коричневой ветке уже проложен тоннель диаметром 5,6 метров, а на "Путиловской" идут работы в подземном вестибюле.

Кроме работ на станции "Путиловская", строительство ведется на станции той же ветки "Юго-Западная". Сейчас там начинаются подготовительные работы к отделке станции и монтаж эскалаторов.

Открытие обеих станций запланировано на 2024 год. Судебные разбирательства, связанные с компанией "Метрострой Северной столицы" и КРТИ, не повлияли на работы.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама