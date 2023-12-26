В Петербурге отказались делать бесплатной парковку на праздники

Стоимость места на платной парковке в Северной столице останется неизменной в течение новогодних праздников, передает 26 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на городской Центр управления парковками. В Смольном отсутствуют планы сделать стоянку машин бесплатной на это время.

"В Петербурге все останется по-прежнему, никаких изменений не предусмотрено. Как и в прошлом году, парковки в Петербурге по примеру Москвы бесплатными на период новогодних праздников не станут", — рассказали собеседники издания.

Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в период с 1 по 8 января парковки в столице станут бесплатными. Временное изменение не затронет парковки со шлагбаумами, уточнил он.

Фото: ЗАКС.Ру