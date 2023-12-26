Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса

В Петербурге зафиксировали самый высокий показатель в стране среди всех регионов по количеству летальных случаев от коронавируса, об этом 26 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности в Петербурге зафиксировали 51 летальный случай с 18 по 24 декабря. Для сравнения, в Москве за этот же период от коронавируса умерло 29 человек.

Во всей России было зафиксировано всего 186 летальных исходов, а общая заболеваемость коронавирусом снизилась на 18,7%. Также на 10,4% снизилась госпитализация зараженных.

Напомним, что в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Петербурге с 18 по 24 декабря выросла в полтора раза.

Фото: ЗАКС.Ру