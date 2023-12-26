Политик Борис Надеждин подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты, следует из сообщения в его Telegram-канале. При этом он уточнил, что сбором подписей сможет заняться после получения от ЦИК разрешения на открытие избирательного счета.

"Я — официально выдвинутый кандидат и уже могу вести предвыборную агитацию. Но пока что не в средствах массовой информации", — заявил Надеждин журналистам после подачи документов.

На прошлой неделе Надеждин был официально выдвинут в президенты на съезде "Гражданской инициативы". Партия не представлена в Госдуме, но имеет региональные отделения, поэтому кандидату следует собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Фото: пресс-служба Бориса Надеждина