В Смольном поддержали планы Газпрома по строительству на намыве

Намерения фонда "Газпром социальные инициативы" построить социальные объекты на намывных территориях Васильевского острова встретили понимание в Смольном, сообщили в администрации губернатора 26 декабря. Проект поддержали участники рабочего совещания Александра Беглова с членами правительства Петербурга.

Речь идет о планах возведения школы на 1,6 тысячи мест, крытого катка и физкультурно-оздоровительного комплекса. В качестве места под строительство фонд избрал участок, ограниченный улицами Гончарова и Лисянского, а также Вилькицким бульваром и бульваром Головнина.

Комментируя решение, Беглов уточнил, что к строительству планируются "очень значимые социальные объекты". "Газпром — стратегический инвестор Петербурга. Наше сотрудничество охватывает не только газификацию, но и многие другие отрасли", — высказался он и отметил вклад компании в развитие спортивной инфраструктуры, создание общественных пространств, благоустройство центра Петербурга и работу над подсветкой зданий.

Ранее петербургский депутат Борис Вишневский говорил о намерении обратиться к Беглову в правительство России из-за планов передачи фонду Газпрома участка на Мичманской улице под строительство образовательного учреждения. Он указывал при этом на желание местных жителей иметь поблизости зеленую зону, а не еще одно здание.

Фото: ЗАКС.Ру