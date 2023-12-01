Вишневский обратится в правительство из-за передачи Газпрому земли на Васильевском острове

Депутат Заксобрания Борис Вишневский намерен обратиться в правительство России и к губернатору Петербурга Александру Беглову из-за передачи земельного участка на Васильевском острове в собственность Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Речь идет о территории площадью 69 гектаров на Мичманской улице, 14.

Передача земли была оформлена распоряжением правительства от 321 августа 2023 года. В тексте говорится, что земля "подлежит передаче акционерным обществом "ДОМ.РФ" без проведения торгов" в собственность фонда Газпрома по цене, равной ее рыночной стоимости. Предполагается, что территория предназначена "для строительства здания образовательного учреждения".

"Направляю запросы в правительство РФ и губернатору Петербурга — в курсе ли они, что на Васильевском нет ни одного полноценного парка, а жители просили сделать здесь рекреационную зону? И какое именно "образовательное учреждение" планирует построить Газпром? Очередную элитную школу для "своих"?" — отреагировал на известие о передаче Вишневский в своем Telegram-канале.

Ранее предполагалось, что на участке будут построены общежития СПбГУ, однако вуз от подобной идеи отказался. В феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал подчиненным провести проверку из-за выставления территории на продажу. Местные жители рассчитывали на обустройство на ней зеленой зоны.

Фото: ЗАКС.Ру