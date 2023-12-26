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Новости 13:57

Суд заочно арестовал журналистку Машу Гессен

фото ЗакС политика Суд заочно арестовал журналистку Машу Гессен

Басманный суд Москвы вынес 25 декабря решение о заочном аресте журналистки Маши Гессен, рассказала 26 декабря "Медиазона"*. Причиной этого послужило возбужденное ранее уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Решение о заочном аресте связано с тем, что, оставаясь на свободе, журналистка якобы может уничтожить доказательства по делу, давить на свидетелей или же "продолжить заниматься преступной деятельностью".

Само уголовное дело связано с высказываниями Гессен в интервью журналисту Юрию Дудю**, опубликованном в его YouTube-канале годом ранее. Речь там шла о поездке собеседницы на Украину во время СВО.

В начале декабря МВД объявило проживающую за рубежом Гессен в федеральный розыск.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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