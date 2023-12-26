Владимир Путин прибыл в Павловск на саммит стран СНГ

В Петербурге начался саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором принимают участие главы государств, которые входят в объединение, об этом 26 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Мероприятие началось в Павловске с культурной программы, которая была подготовлена для гостей. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

Участники саммита посетят дворцы Павловска, а затем отправятся в Царское Село и Петергоф. В Константиновском дворце пройдет сам саммит, а после официальной части мероприятия общение продолжится за обедом.

Фото: kremlin.ru