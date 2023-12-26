В 2024 году плата за хранение машин на штрафстоянке вырастет на 60% в Петербурге

В Петербурге утвердили новые тарифы на эвакуацию транспортных средств на штрафстоянку и их почасовое хранение на 2024 год, об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе комитета по тарифам Петербурга.

Максимальная стоимость эвакуации для автотранспорта категорий A, B, M, A1, B1, C1 и D1 составит 3 340 рублей, что больше, чем в 2023 году, на 2,7%.

Для транспорта категорий C, D, AIII и AIV стоимость составит 20 040 рублей, а для BE, CIE и DIE 23 380 рублей. Стоимость эвакуации для категорий CE и DE будет 26 720 рублей. В среднем увеличение составит 2,7%. В 2023 году тарифы повышали сразу на 8%.

Однако сильно подорожает почасовое хранение на штрафстоянке, в среднем на 60%. Для категорий A, B, M, A1, B1, C1 и D1 стоимость составит 100 рублей в 2024 году, для категорий C, D, AIII и AIV – 200 рублей, для BE, CIE и DIE – 400 рублей, а для CE и DE – 600 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру