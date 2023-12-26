Российский бюджет получил 315 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Поступления в бюджет России от налога на сверхприбыль составили 315 млрд рублей, превысив на 5% запланированный уровень, об этом 26 декабря пишет РБК со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как отметил Силуанов, большая часть компаний решили выплатить налог со скидкой. Такая возможность была, если совершить уплату до конца 2023 года.

Кроме этого, по словам министра, на 1 трлн рублей пополнится Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако почти 3 трлн рублей из фонда направят на покрытие дефицита бюджета.

Напомним, что министр финансов Антон Силуанов рассказал, что сотрудники ведомства в 2024 году пересядут на автомобили российской марки Lada.

Фото: ЗАКС.Ру