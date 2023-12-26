В Петербурге заработала приемная избирательного штаба Путина

В Северной столице открылась общественная приемная избирательного штаба по выборам Владимира Путина в президенты, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" 26 декабря. Располагается она в здании на Красногвардейской площади, 3.

Приемная будет открыта каждую неделю со вторника по субботу, в том числе и в новогодние праздники.

"Это очень удобное место, куда горожане могут приходить с разными вопросами, поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в кандидаты президентом. Также сразу здесь они смогут оставить свои пожелания и, скажем так, наказы, будущему кандидату", — высказалась замглавы аппарата регионального штаба Екатерина Машкова.

Для детей в приемной обустроили игровую зону. Для взрослых здесь обещают проводить различные мастер-классы, в том числе по плетению маскировочных сетей, утверждает телеканал.

На открытие приемной успел отреагировать спикер Заксобрания Александр Бельский, который назвал его в своем Telegram-канале "значимым событием для Петербурга".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о более чем 30 желающих баллотироваться на выборы президента. Голосование состоится в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: Kremlin.ru