Житель Москвы отправится в колонию за интерес к жизни военкора Коца

Судья судебного участка № 95 в Москве 26 декабря вынес решение по делу о слежке у квартиры военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. По сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, Леонид Гутаров был признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и приговорен к году колонии.

"Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Гутарову запретили заниматься в течение двух лет администрированием сайтов и сбором информации, включая размещенную в интернете.

Сам Гутаров родился в Казахстане, а несколько лет назад переехал в Москву. В начале ноября его задержали после жалоб супруги Коца на некое психологическое воздействие. Как утверждало следствие, на протяжении нескольких дней он вел наблюдение за квартирой военкора и даже пытался расспрашивать жену последнего о его профессиональной деятельности.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram