Лантратова попросила Мишустина уменьшить НДС на елочные игрушки

В России следует уменьшить на 10 % НДС на елочные игрушки, передает РИА "Новости" позицию первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (СРЗП). Свое предложение парламентарий изложила в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Снижение НДС, по мнению Лантратовой, позволит сделать елочные игрушки доступнее для россиян, а также благотворно скажется на производителях праздничных украшений. "Данное решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей", — говорится в ее обращении на имя Мишустина.

По утверждению депутата, российские изготовители испытывают давление со стороны зарубежных конкурентов, что чревато закрытием отечественных предприятий. Согласно озвученной Лантратовой информации, в декабре 2023 года рост НДС на новогодние украшения составил 20 %.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"