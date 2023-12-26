В Москве суд заочно арестовал экс-главу следствия прокуратуры Довгия

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего начальника Главного следственного управления Следкома при прокуратуре Дмитрия Довгия, сообщила 26 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Против него выдвинуты обвинения в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Срок заочного заключения под стражу составил два месяца, исчисляться он будет с момента задержания Довгия в России или же экстрадиции его в страну. Сам он предположительно находится в Израиле, сообщил ТАСС со ссылкой на ряд СМИ.

Также во вторник МВД объявило Довгия в федеральный розыск.

В сообщении судебной пресс-службы Довгий именуется строго как "ранее судимый адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области". В 2009 году он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, вину он не признал.

На свободу Довгий вышел по УДО в 2015 году, после чего занялся адвокатской деятельностью. В числе его подзащитных был бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Фото: ЗАКС.Ру