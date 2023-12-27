В Петербурге накрыли "гнездо" организаторов нелегальной миграции

Петербургские полицейские задержали троих мужчин, фигурирующих в новом деле об организации нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК), передает пресс-служба ГУ МВД. Незаконное оформление иностранцев, по версии следствия, велось в помещении копицентра на Учительской улице (Калининский район).

Правоохранители установили, что с начала года районное отделение УФМС отказало в постановке на учет около полутора тысячам мигрантов. Тем не менее, последующая проверка показала, что некоторые из них все же были оформлены в других районах и по сфальсифицированным документам. Известно, что таким образом в городе легализовались по меньшей мере шесть иностранцев, заплатившие злоумышленникам по пять тысяч рублей.

Помимо 37-летнего петербуржца, в деле фигурируют два мигранта 20 и 29 лет, всех троих суд отправил под стражу. Свои услуги они рекламировали в том числе в Telegram.

фото: ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)