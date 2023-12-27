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Новости 10:45

В зале петербургского суда освободили любителя пострелять на улице

фото ЗакС политика В зале петербургского суда освободили любителя пострелять на улице

Московский районный суд Петербурга вынес решение по делу Азизбека Бекниязова, арестованного в прошлом году в рамках дела о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Его приговорили к четырнадцати месяцам колонии строгого режима и с учетом отбытого предварительного наказания освободили непосредственно на заседании, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд в конечном счете расценил действия фигуранта как побои (ст. 116 УК) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК).

В деле Бекниязова два криминальных эпизода. Оба имели место в 2022 году на улицах Московского района с интервалом в четыре месяца. В одном случае фигурант выстрелил в прохожего, повредив тому кисть руки. Во втором случае он выстрелил в сторону двоих граждан, причинив им испуг.

Фото: ЗАКС.Ру


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