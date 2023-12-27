"Почта России" продала последнюю недвижимость в Петербурге в уходящем году

В Петербурге продали последнюю в этом году непрофильную недвижимость, принадлежавшую АО "Почта России", а именно бывший комплекс по обслуживанию автотранспорта по адресу улица Седова, дом 3.

Как сообщает Российский аукционный дом, состоящий из трех сооружений объект в ходе торгов вырос в цене наполовину и в результате ушел с молотка за 233,31 млн рублей. Всего в календарном году РАД осуществил 48 сделок по лотам с недвижимостью акционерного общества.

"Нам удалось показать высокую эффективность при реализации имущества "Почты России" в 2023 году. Планка задана", - подвела итоги глава департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

В течение года финансово-хозяйственную политику "Почты России" неоднократно критиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На прошлой неделе руководство почтового монополиста рассказало, что продажа непрофильных активов принесет компании по итогам года около миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру