Матвиенко недовольна "дырой" в бюджете "Почте России"

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании 25 сентября высказалась о хозяйственно-экономической стороне деятельности "Почты России", указав на известные ей недостатки. По мнению политика, сложившаяся ситуация заслуживает внимания правоохранительных органов.

"Дыра в почте финансовая растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем: рассосется, не рассосется", - приводит ее слова РИА "Новости".

Проблемы продолжают копиться, даже несмотря на законотворческую деятельность в интересах компании. Если продолжать их игнорировать, то, по словам Матвиенко, "финансовая дыра превратится в огромную яму". В присутствии сенаторов критику в адрес монополиста выслушал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Летом стало известно о массовом увольнении сотрудников из "Почты России" в связи с сокращением окладов, а также об идее правительства поддержать компанию дополнительным налогом с бизнеса.

Фото: ЗАКС.Ру